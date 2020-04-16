نجم الأهلي السابق: أتمنى أن يتولى حسام حسن تدريب الفريق

أبدى محمود أبو الدهب نجم الأهلي الأسبق، رغبته في أن يتولى حسام حسن نجم الفريق الأحمر والزمالك السابق، المهمة الفنية لتدريب القلعة الحمراء. الحمراء. وقال أبو الدهب خلال تصريحات عبر إذاعة أون سبورت "حسام حسن يعشق الأهلي، كما غنه مدرب يملك المقومات اللازمة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر". يملك المقومات اللازمة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر". يذكر أن حسام حسن تولى تدريب العديد من الأندية كالزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة، وتحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في تدريب الأهلي.

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