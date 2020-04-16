أبو الدهب: حمدي النقاز لن يفيد الأهلي

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق. وكان النقاز صرح منذ أيام أنه لا يمانع في الانتقال لصفوف الأهلي، إذا تواصلت معه إدارة القلعة الحمراء. في الانتقال لصفوف الأهلي، إذا تواصلت معه إدارة القلعة الحمراء. وقال أبو الدهب في تصريحات إذاعية "الأهلي ليس بحاجة للنقاز، فهو لن يكون إضافة قوية للفريق الأحمر ولن يتمكن من تقديم الإفادة الفنية فهناك علامات استفهام حول أدائه". لن يكون إضافة قوية للفريق الأحمر ولن يتمكن من تقديم الإفادة الفنية فهناك علامات استفهام حول أدائه". وأردف "النقاز ليس لاعب مؤثر بشكل كافي، فحازم إمام ظهير أيمن الزمالك أفضل منه بكثير وكذلك عمر جابر لاعب بيراميدز".

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