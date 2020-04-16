الإسماعيلي يوافق على تقليص عدد المحترفين

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي موافقته على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تقليص عدد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.

وقال المنياوي إنه يوافق على تقليص اللاعبين المحترفين مشيرًا أنهم ليسوا ذات فائدة للمنتخب المصري،

مؤكدًا أنه في آخر أربعة سنوات لا يمتاز معظم اللاعبون المحترفون في مصر بكفاءة فنية كبيرة تضيف للدوري المصري الكثير.

وأردف "أكبر دليل على أن المحترفين لا يضيفون

الكثير هو إنه في كل مباراة لأي فريق، أصبحت أجد اثنان من اللاعبين المحترفين على مقاعد البدلاء دون مشاركة".

وأختتم مدير الكرة بالنادي الأسماعيلي قائلًا إن مجلس إدارة الدراويش تنتظر أي قرار من اتحاد الكرة المصري بشأن تخفيض الرواتب ووضع شرط أن يتحقق التوازن والعدل بين النادي واللاعب.