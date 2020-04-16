فيرنر يقترب من الرحيل عن لايبزيج

بات الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج قريب من الرحيل عن صفوف الفريق، مع ترقب ليفربول الذي يسعى لضم اللاعب. وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية أن لايبزيج يرغب في التعاقد مع ميلوت راشيكا لاعب فيردر بريمن، وهو ما يجعل رحيل فيرنر محتمل. لايبزيج يرغب في التعاقد مع ميلوت راشيكا لاعب فيردر بريمن، وهو ما يجعل رحيل فيرنر محتمل. وأوضحت "اهتمام لايبزيج بضم راشيكا، يفتح الباب لرحيل فيرنر". يذكر أن تيمو فيرنر محل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، مثل بايرن ميونخ، ليفربول و انتر ميلان، وأصبح موقف استمراره مع لايبزيج غامض.

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