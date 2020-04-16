شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات لويفا الأسبوع المقبل لبحث وضع الكرة الأوروبية في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعات عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع المقبل لمواصلة البحث في مصير مسابقاته المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزها اجتماع مع الاتحادات الوطنية وآخر للجنته التنفيذية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وأوضح ويفا الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، انه سيعقد الثلاثاء المقبل «جلسة اطلاعٍ للأمناء العامين للاتحادات الـ55 الأعضاء»، ستخصص للبحث «في التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية والمسابقات الأوروبية» لاسيما دوري الأبطال والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وسيلي ذلك «اجتماع للجنة التنفيذية للويفا عبر تقنية الاتصال بالفيديو الخميس 23 يونيو»، سيخصص لتقييم الوضع الراهن و«مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتأثير الجائحة على كرة القدم الأوروبية».

وأوضح ويفا انه سيصدر بيانا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية «في حال كان ذلك ضروريا»، علما بأنه من المقرر ان يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده سابقا، مع رابطة الأندية الأوروبية وممثلين لللبطولات المحلية.

واستبعد مصدر مقرب من الاتحاد القاري ان تصدر عن هذه الاجتماعات، لاسيما اجتماع اللجنة التنفيذية، أي خطوات نهائية بشأن البطولات الوطنية ومسابقتي الأندية القاريتين، مشيرا إلى ان القرار المرجح صدوره عن اللجنة التنفيذية يتعلق ببطولة كأس أوروبا لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في صيف العام المقبل، ويتوقع على نطاق واسع ان يتم نقلها إلى صيف 2022، نظرا لتأجيل بطولة الرجال من 2020 إلى 2021.

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