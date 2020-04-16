شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يخطط للتخلص من «رابيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلص من لاعبه الفرنسي أدريان رابيو، الذي انضم إلى الفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن «السيدة العجوز» سيبحث عن التخلص من اللاعب، الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد عام واحد فقط قضاه بالقميص الأبيض والأسود.

ويخشى يوفنتوس عدم الحصول على المقابل المادي الذي يريده مقابل اللاعب بعدما لم ينجح في التألق في تورينو، كما أشارت الصحيفة.

وشارك «رابيو» في 24 مباراة بقميص يوفنتوس هذا الموسم بجميع البطولات، كان بديلًا في أغلبها، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.