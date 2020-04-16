شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» الإسبانية تكشف مصير «كوستا» مع أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية استمرار دييجو كوستا، نجم هجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفوف الروخيبلانكوس الموسم القادم وحتى نهاية عقده في صيف 2021.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية بيع اللاعب صاحب الـ 31 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن أتلتيكو لم يتلقى أي عروض رسمية للاعب حتى اللحظة، كما أوضحت الصحيفة.

ولا يزال المدير الفني للفريق الإسباني دييجو سيميوني يؤمن بقدرات «كوستا» ويرغب في استمراره في الفريق، رغم معاناة اللاعب في الوصول إلى مستواه الفني والبدني منذ عودته عام 2018.

وشارك «كوستا» في 19 مباراة هذا الموسم مع أتلتيكو في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، إلا أنه لم ينجح في تسجيل سوى هدفين فقط وصناعة ثلاثة أهداف.