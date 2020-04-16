شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يحصل على استثناء لـ محمد صفوت للتدريب في أحد الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، في الحصول علي استثناء من اللجنة الأولمبية المصرية ، للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل إلي أولمبياد طوكيو القادمة ، للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية .

وكان مجلس إدارة اتحاد التنس قد عقد اجتماعا بالفيديو الكونفرانس ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها وضع خطة لاستئناف البطولات المحلية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي .

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه ، منح اللاعبين فترة 6 اسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرر مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل .

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ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

كما يتصدر محمد صفوت الترتيب العربى للتنس ويليه البطل التونسى مالك جزيرى بالمركز الثانى عربيا والمرتبة 260 عالميا، وفى المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما فى المركز الرابع يأتى التونسى عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصرى كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتى بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصورى ليأتى كريم خامسا، فيما يحل التونسى منصورى بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.