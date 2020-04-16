شكرا لقرائتكم أحمد بلال: أنا أول من ناديت بتقليص عدد الأجانب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق، إنه أول من طالب بتقليص عدد الأجانب في الدورى المصرى، مؤكدا أن هذا القرار سيكون مفيد للكرة المصرية.

أكد بلال في تصريحات خاصة أن تقليص عدد الأجانب سيمنح الأندية فرصة للتنقيب عن مواهبها في قطاع الناشئين.

أضاف بلال :" القرار لن يؤثر على الأندية خاصة أن الأهلى تعود دائما على اقتناص بطولات أفريقيا بأقل عدد من المحترفين الأجانب" متابعا :" نفس الحال بالنسبة للزمالك في أخر بطولة لأفريقيا حصل عليها بدون محترفين أجانب".

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أشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن الأندية تستهل دفع الملايين في اللاعيبة الأجانب دون النظر إلى مواهب قطاع الناشين لديها.

وكان اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب ليصبح 4 لاعبين، فضلا عن إمكانية قيد لاعب من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب مصري، على أن يكون ذلك لمدة موسم واحد فقط "الموسم الحال".