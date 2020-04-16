شكرا لقرائتكم أحمد بلال ناصحا حسام عاشور: لا تلعب للزمالك حتى لا تخسر جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد بلال نجم الأهلى نصيحة لحسام عاشور لاعب وسط القلعة الحمراء بعد رفض إدارة النادى تجديد عقد اللاعب بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

نصح بلال في تصريحات خاصة حسام عاشور بعدم اللعب للزمالك إذا ما أراد استكمال مشوراه الكروى معللا ذلك بكم الضغوطات التي من الممكن أن يتعرص لها اللاعب فضلا عن عدم خسارته لجماهير الأهلى.

أضاف بلال :" حسام عاشور لاعب كبير وقدم كثيرا للنادى الأهلى ولا أستطيع أن أنصحه بالاعتزال في الأهلى طالما رغبته تبنى استكمال مشوراه في الملاعب".

Advertisements

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أكد أن مسألة ضم عاشور لاعب الأهلى أمر متروك للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الوقت الحالى البدائل المختلفة للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الزمالك، حتى يدخل الفريق الموسم الجديد بأفضل صورة سواء فى قوامه الرئيسى أو البدلاء.