شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام : سنة حلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعيد ميلاد الثعلب الصغير حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر وعضو الجبلاية السابق وجاء التعليق : " سنة حلوة .. حازم إمام ".



حازم إمام

أتم اليوم حازم إمام النجم الأسبق لمنتخب مصر عامه الـ45 إذ ولد في 16 أبريل 1975 وتم تسجيله في 10 مايو لظروف سفر والده الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق خارج مصر.

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حقق حازم إمام مع المنتخب كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع المنتخب الأوليمبي ، ولعب 87 مباراة دولية في صفوف منتخب مصر في الفترة من 1995 حتى 2005 سجل فيها 16 هدفا ، وتم اختياره ضمن التشكيل المثالي في كأس الأمم الأفريقية 1996 التى أقيمت بجنوب أفريقيا.

وبعد اعتزاله خاض نجم مصر المجال الإداري ، حيث انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي الزمالك ثم عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وينتمي حازم إمام إلى أسرة رياضية عريقة ، فضلا عن أنه ابن الكابتن الكبير حمادة إمام و حفيد يحيي إمام النجمين السابقين لمصر ونادي الزمالك.