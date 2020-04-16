شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. حازم إمام مع الزمالك 45 شمعة بـ45 هدفا حاسما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975.

ويعد حازم إمام من القلائل الذى أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 10 مايو عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

المفاجأة أن الثعلب الصغير يطفئ الشمعة الـ45 اليوم، وهو نفس عدد أهدافه الحاسمة مع الزمالك والتى جاءت كالتالى..



حازم إمام

فى الدورى 13 هدفا و13 أسيست

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فى دورى أبطال أفريقيا 8 أهداف و6 أسيست

فى كأس مصر هدفان وأسيست

فى السوبر المصرى 1 أسيست

فى السوبر الإفريقى هدف

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.