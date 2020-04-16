شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: في لعيبة لازم تتحاسب بتهمة اهدار المال العام زي كابونجو وجيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مقترحات للتعامل مع اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، في ظل وجود توجه لدى مسئولي اتحاد الكرة في تقليص عدد اللاعبين الأجانب ومعاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين أجانب وليسو مصريين، كما هو الحال في الموسم الحالي.

قال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مع قرار فتح الباب أمام اللاعبين الأجانب وليس مع تقليصه، شريطة أن يكون اللاعبين الأجانب مفيدين للأندية المصرية، نظرا لوجود لاعبين أجانب ضعيفي المستوى ويوجد لاعبين مصريين أفضل منهم، ورغم ذلك يحصل الأجانب على مبالغ مالية أعلى من تلك التي يحصل عليها اللاعبين المصريين.

أوضح: "أتمنى ضم لاعبين مميزين يقدمون الإضافة للدوري المصري مثلما حدث مع البرازيلي كينوالي أضاف متعة ومذاق جديد للدوري المصري بسبب إمكانياته العالية، وكذلك لاعبين مثل ايريك تراوري وغيرهم من اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري.

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أكمل: هناك لاعبين أجانب يتقاضون مبالغ كبيرة ولابد أن يحاسبوا بتهمة اهدار المال العالم مثل كابونجو كاسونجو وجيرالدو.

طالب عبد العال اتحاد الكرة بمنح الأندية فرصة لتقنين اوضاعها حال اصراره على تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري، حتى لا تتكبد خسائر مالية كبيرة من الاستغناء عن لاعبيها بالمجان، أو ينتظر حتى نهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم، ولا يصح تطبيقه على الأندية بشكل مباشر.