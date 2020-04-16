شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تدرس فتح باب التعاقد للأجانب في الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات اجانب علي أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي .

وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

وأكدت سحر عبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام خاصة وأنها تسعي للتواصل مع الأندية الكبيرة في مقدمتهم الاهلي والزمالك من أجل المشاركة في الدوري العام للكرة النسائية الدرجة الأولي والناشئين .

وتعكف سحر عبد الحق على وضع لائحة خاصة بشئون اللاعبات لدورى الكرة النسائية، وذلك فى إطار ملف تطوير منظومة كرة القدم النسائية.

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وتنص اللائحة الجديدة على عمل نموذج عقد موحد للاعبات فى الموسم الكروى الجديد، مع التأكيد على أنه فى حالة عودة النشاط فى الموسم الحالى يتم استكمال المسابقات المختلفه للكره النسائية.

كما تتضمن أحقية اللاعبة والنادى بوضع بند إضافى بالعقد فى حالة رغبة اللاعبة ترك النادى خلال مدة التعاقد، على أن يتم تحرير عقود لجميع اللاعبات فى القسمين الاول و الثانى للفريق الاول بالاندية.

وأوصت كذلك بأنه لا يجوز للاندية قيد اللاعبة الهاوية والتى امضت مع ناديها 3 أو 5 سنوات بالفريق الأول وانتهت المدة مع تلك الأندية إلا بعد عمل عقد جديد فى آخر مرحلة سنية.

وتم الاتفاق مع وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد على ارسال لائحة شئون اللاعبات بالتعديلات الجديدة للاندية، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة الخماسية.