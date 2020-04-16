شكرا لقرائتكم كشري: تركت الأهلي بسبب تسوبيل.. وتدخل لمنع احترافي في مونشجلادباخ الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد كشري نجم الأهلي السابق سياسة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للفريق الأحمر في حقبة التسعينات، بسبب تعامله السيئ مع اللاعبين خاصة نجوم الفريق، وانا واحد من هؤلاء اللاعبينن مؤكدا أنه رحل عن الأهلي بسبب طريقة التعامل غير الجيدة التي وجدها من المدرب اللماني في ذلك الوقت.

وقال كشري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تسويل كان عصبي للغاية ويعمل بمبدا الحب والكره في علاقته باللاعبين، وكان يتصرف معي بطريقة غريبة بحيث أنه كلما أسجل مع الفريق يجلسني على الدكة ولا يشركني مباراتين أو ثلاثة بعدها، كما أنه كان يحاول الاستهزاء باللاعبين ، ونتيجة لذلك دخلت في مشادة معه وتركت التدريب ليخرج ورائي الراحل ثابت البطل مدير الكرة آنذاك.

وشدد كشرى ، على أن تسوبيل لم يكن يجيد التعامل مع اللاعبين الكبار في الأهلي وكان يرغب في أن يكون النجم الأول بالفريق الأحمر، مرجعا سبب رجيله عن الأهلي والرحيل للاحتراف في نوياشل السويسري عام 1999 إلى علاقه السيئة مع تسوبيل، حيث أكد: "قلت للإدارة الحمراء لم تم تجديد عقد تسوبيل أنا لن أستمر بالفريق وبالفعل رحلت بعدما تم تجديد عقده.

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فجر مفاجأة بأنه تلقى عرضين للاحتراف من مونشجلادباخ الألماني ونيوشاتل السويسري، ولكنه تدخل لإفساد العرض الألماني علي، لأنتقل وقتها إلى نيوشاتل وأترك الأهلي، قبل أن أعود بعدها إلى المصري البورسعيدي.

أضاف أن تسوبيل لم يتحدث في حقي بشكل طيب، وعندما صارحته بما قاله تبرأ من كلامه ، وكان ينتقدني في الأمرو الفنية، وأرى أنه لم يكن مدرب عالي في الشق التكتيكي، ولست أنا اللاعب الوحيد الذي تسبب في رحيلي، بل كان هناك كلا من محمد يوسف ومحمود أبو الدهب وسمير كمونة ومحمد عمارة وأحمد نخلة ومجدي طلبة وحسام وإبراهيم حسن.