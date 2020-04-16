شكرا لقرائتكم يويفا يجتمع مع الاتحادات الأوروبية لمناقشة أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع جميع الاتحادات الأهلية الـ55 الأعضاء بالاتحاد القاري في مؤتمر عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية ليويفا تأثير الأزمة على كرة القدم المحلية والدولية بعد ذلك بيومين.

وذكر بيان أن مؤتمر يوم الثلاثاء سيكون: جلسة إعلامية للأمناء العموميين للاتحادات الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما يعتزم يويفا مناقشة التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية والأوروبية.

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ويمنح يويفا الأولوية لاستكمال مسابقات الدوري والكأس المحلية، وإقامة المباريات التي ستحدد الفرق المتأهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل، حيث يمكن إقامتها حتى أواخر أغسطس المقبل.

ويمكن استئناف مباريات الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا والدوري أوروبي بمجرد تحديد الفرق المتوجة بالبطولات المحلية.

وتم تعليق النشاط الكروي في جميع أنحاء أوروبا حاليا، فيما أوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم بإلغاء المسابقة هذا الموسم، ومنح اللقب لفريق كلوب بروج، الذي كان يتصدر البطولة حين توقفها.

وقرر يويفا تأجيل اجتماع لجنته التنفيذية، الذي كان مقررا عقده في مارس الماضي، ليقام في العام المقبل.