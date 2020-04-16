شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو تخفيض العقود وراء تأجيل اجتماع مجلس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجارى لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات، سيتم حسمها ومناقشتها فى الاجتماع المقبل، وفى مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين فى مختلف الألعاب بالنادى.

وكان مجلس الإدارة ينوى الاجتماع الأسبوع الجارى لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وإنشائية، بجانب قضية تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب الأزمة المالية الراهنة التى يعيشها العالم جراء وباء "كورونا" لكن عدم الانتهاء من التصوّر الذى سيُقدمه أعضاء المجلس ومديرو كافة الإدارات بالنادى للخروج من هذه الأزمة جعل المجلس يستقر على تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

كان مجلس الأهلى قد طالب فى اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود فى فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادى يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادى ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه المقرر المقبل تصوّر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة عن كيفية الخروج من المأزق الحالى كما يبحث المجلس تصور الأعضاء للتخفيض المُنتظر للاعبى فريق كرة القدم بأن قيمة العقود من جل تجاوز الفترة الحالية الصعبة التى يعانى منها العالم كله.

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من ناحية أخرى كشف مدير الكرة عن مفاوضاته مع لاعبى الفريق لتخفيض عقود اللاعبين تزامناً مع أزمة كورونا التى ساهمت بالطبع فى إرهاق خزائن الأندية بل واقتصاد دول العالم، موضحاً أنه قدّم تصّوره لمدلس إدارة النادى والقرار فى "يد" المجلس.

وتابع: "لسنا أغنى من برشلونة وريال مدريد، فميزانية الناديين قد تساوى ميزانية دول صغيرة فى العالم، موضحاً أن لاعبى الأهلى استجابوا لفكرة تخفيض العقود بنسبة 100%".

كما جدد سيد عبد الحفيظ رفضه القرار الذى ينوى اتحاد الكرة تطبيقه خلال الموسم المقبل بتقليص اللاعبين الأجانب، موضحاً أن خسائر هذا القرار على جميع الأندية ومنها الأهلى بالطبع ستكون باهظة لذا لابد من دراسة القرار جيداً قبل إعلانه وتطبيقه.

وقال عبد الحفيظ، الأهلى يضم 5 أو 6 لاعبين أجانب ما بين مقيد فى القائمة أو معار لأندية أخرى لذا ليس من المنطقى إصدار قرار بمثل هذا الأهمية دون دراسة، موضحاً أن هذا قرار تقليص الأجانب وعدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين، يُعنى أن عدد الأجانب بالفريق خلال الموسم الجديد سيكون 3 لاعبين فقط".