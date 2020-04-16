شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب سلة الاتحاد المصاب بكورونا: يقضى العزل الصحى بمنزله وتحت الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عرابى، المدير الإدارى لقطاع ناشئى السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، أن نجله محمد عرابى المصاب بكورونا فى لندن يتلقى العلاج بالمنزل، حيث يقضى فترة العزل الصحى بمنزله، وفى فترة الاختبار، متمنيا ألا تتطور حالته.

وأضاف عرابى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب شعر أمس بكحة خفيفة، وضيق تنفس، فاتصل بالمستشفى فى لندن، وأخطروه بالبقاء فى المنزل وألا يذهب إلى المستشفى نظرا للزحام والتكدس هناك، وحال شعوره بأى تطور فى الأعراض يتصل بهم مرة أخرى.

واضاف عرابى أن الأطباء بالمستشفى طلبوا منه الإكثار من تناول السوائل وأغلاق الأبواب على نفسه وملازمة البيت، وهو ما فعله محمد.

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وعن التواصل مع اللاعب فى لندن، قال والده إن شقيقه وشقيقته يتواصلان معه، وحاليا نتواصل معه عن طريق زوجته الموجودة معه بالمنزل.

وكان عصام مجاهد، لاعب السلة السابق فى العصر الذهبى ورئيس لجنة المسابقات السابق بمنطقة الإسكندرية، قد أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إصابة اللاعب بكورونا، متمنيا من أسرة السلة الدعاء له.

وترك اللاعب رياضة السلة منذ سنوات قليلة، وغادر إلى لندن وأقام هناك مع زوجته وأبنائه.