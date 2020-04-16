شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يحصل علي استثناء للتدريب في أحد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، في الحصول علي استثناء من اللجنة الاولمبية المصرية ، للموافقة لمحمد صفوت نجم التنس والمتأهل الي اولمبياد طوكيو القادمة ، للتدريب بأحد الأندية خلال الفترة الحالية .

وكان مجلس إدارة اتحاد التنس قد عقد اجتماعا بالفيديو الكونفرانس ، لمناقشة عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها وضع خطة لاستئناف البطولات المحلية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي .

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه ، منح اللاعبين فترة 6 اسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرر مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل .