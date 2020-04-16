اتحاد الكرة يدرس فتح باب التعاقد للأجانب في الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب علي أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي .
وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .
تعكف سحر عبد الحق على وضع لائحة خاصة بشئون اللاعبات لدورى الكرة النسائية، وذلك فى إطار ملف تطوير منظومة كرة القدم النسائية.
كما تتضمن أحقية اللاعبة والنادى بوضع بند إضافى بالعقد فى حالة رغبة اللاعبة ترك النادى خلال مدة التعاقد، على أن يتم تحرير عقود لجميع اللاعبات فى القسمين الاول و الثانى للفريق الاول بالاندية.
وأوصت كذلك بأنه لا يجوز للاندية قيد اللاعبة الهاوية والتى امضت مع ناديها 3 أو 5 سنوات بالفريق الأول وانتهت المدة مع تلك الأندية إلا بعد عمل عقد جديد فى آخر مرحلة سنية.
وتم الاتفاق مع وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد على ارسال لائحة شئون اللاعبات بالتعديلات الجديدة للاندية، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة الخماسية.
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