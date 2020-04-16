شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى لايف على الخليج 365:لو أنا مكان احمد فتحى مش هسيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع حازم إمام نجم الزمالك السابق في لايف الخليج 365، تفضيل المدربين لمروان محسن مهاجم الأهلى والدفع به في المباريات يعود إلى ثبات تحركاته داخل الملعب وفقا لخطط المدرب مؤكدا أن عدم إحرازه أهداف بالقدر المطلوب هو سبب هجوم الجماهير عليه ، و لكنه مقبول لدى المدرب نظرا لثبات تحركاته.

وتطرق الثعلب الصغير للحديث عن رحيل أحمد فتحى لاعب الأهلى إلى بيراميدز ، قال أنه لو مكانه فى هذه الحالة لن يترك فريقه مطلقا للعب موسمين و إحراز أهداف، من أجل تفكيره فيما هو بعد الإعتزال لانى الذين يعملون في الاعلام والتحليل الرياضى غالبا يكونون من الاهلى والزمالك ولذا فانه سيكون هناك صعوبة لدخول هذا المجال ويلقي قبول من الجماهير .

كما أشاد حازم إمام بعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، مشيرا إلى أنه تحركاته فى الملعب قوية جدا و معه محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى .

و تمنى حازم إمام حل أزمة حمدى النقاز مع الزمالك دون خسائر للفريق الأبيض ، مطالبا الزمالك بتقديم الأوراق التى تحفظ حقوقه .

يحتفل، اليوم الخميس، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملك .

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