شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: تركت الأهلي بسبب تسوبيل.. وتدخل لمنع احترافي في مونشجلادباخ الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أحمد كشري نجم الأهلي السابق سياسة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني للفريق الأحمر في حقبة التسعينات، بسبب تعامله السيئ مع اللاعبين خاصة نجوم الفريق، مؤكدا أنه رحل عن الأهلي بسبب طريقة التعامل غير الجيدة التي وجدها من المدرب اللماني في ذلك الوقت.

ويعد أحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أحد نجوم الجيل الذهبى للفريق الأحمر، ونجح فى فرض اسمه كواحد من أفضل المهاجمين، وشارك فى بطولة أمم أفريقيا عام 1996 مع منتخبنا الوطنى.

وتوجه أحمد كشرى لمجال التدريب بعد اعتزاله، ونجح فى قيادة العديد من الفرق والمنتخبات ليفرض نفسه كواحد من أهم المدربين على الساحة حالياً، قبل أن يستقر به الحال فى نادى سوهاج، والذى تولى مسئوليته الفنية مؤخراً.

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كان تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى.

وأكد الألماني راينر تسويبل المدير الفني الأسبق للأهلي ان قرار رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن عن الأهلي للزمالك وقت توليه مهمة قيادة الأهلي ليس قراره.

وقال تسوبيل في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير: قرار رحيل حسام حسن وإبراهيم ليس مني وانما من إدارة الأهلي وقتها ، ولم تكن رغبتي تماما رحيلهما.

ووصف تسوبيل حسام حسن بانه من أفضل المهاجمين في مصر وافريقيا أخر 50 سنة ولكن إبراهيم حسن لاعب عادي وكان يوجد لاعبين في مستواه بالاهلي وقتها، ورم هذا فانه لم يطلب رحيلهما.