عبد الحميد بسيونى: ساسى أفضل محترف بالدورى.. وموسيس سعره مبالغ فيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، أن التونسى فرجانى ساسى المحترف فى صفوف الزمالك من أفضل اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى حاليا.
وأضاف عبد الحميد بسيونى ، فى تصريح لـ الخليج 365، أن النيجيرى أيدو موسيس مهاجم مصر المقاصة تم شراؤه بمبلغ كير جدا ولم يظهر بالشكل المطلوب ولم يضف أى جديد لفريقه.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.
وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.
كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.
وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.
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