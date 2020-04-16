شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير مهنئا حازم إمام بعيد ميلاده: "إمبراطور الكرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الإعلامى أحمد شوبير ، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 45، ووجه "شوبير" رسالة تهنئة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لإمبراطور الكرة المصرية وأحد أفضل لاعبى أفريقيا عبر تاريخها، الأسطورة المصرية حازم إمام"، حيث يعد من اللاعبين القلائل الذين أجمعت عليه جماهير الأهلى قبل الزمالك.

ويحتفل، اليوم الخميس، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.



شوبير وحازم امام

وكشف حازم إمام السر وراء تضارب موعد عيد ميلاده بين موعدين الأول 16 أبريل والثانى 10 مايو، وقال الثعلب الصغير، لـ"الخليج 365"، "اليوم هو ميلادى الحقيقى فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 لكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو وذلك لظروف سفر والدى حمادة إمام خارج البلاد"، وأضاف حازم "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

Advertisements

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 10 مايو عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

الثعلب الصغير، منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص.