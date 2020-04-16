شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى للمصارعة يؤكد استضافة المغرب البطولة المؤهلة للأولمبياد2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، خطاباً من الاتحاد الأفريقى للعبة يفيد بإقامة البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالمغرب كما هى، ولكن بتغيير الموعد.

وأكد عصام نوار، رئيس الاتحاد، أن الاتحاد الأفريقى أرسل خطاباً بأن البطولة الأفريقية التى كان مقرراً إقامتها بالمغرب الشهر الماضى ستقام بالمغرب كما هى، ولكن العام المقبل، خاصة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل.

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وكان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، رحب بعودة اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة مع المنتخب فى الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو، والانضمام لصفوف منتخب المصارعة.

ودعا الاتحاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، جميع اللاعبين الدوليين من ممارسى اللعبة، والمقيمين بالخارج، ولمن يرغب فى العودة، للمشاركة مع المنتخب المصرى للمصارعة فى الدورة الأولمبية القادمة، على أن يتواصل مع الاتحاد لتذليل جميع العقبات التى يواجهها لعودته إلى بلده.

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة هو الوحيد الذى تأهل الى اولمبياد طوكيو، باختلال المركز الخامس فى بطولة العالم، بينما اقترب عبد اللطيف منيع من التأهل ايضا ،و الذى كان سيتم من خلال بطولة المغرب التى تم تاجيلها، للعام المقبل .