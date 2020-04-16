شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى لايف الخليج 365 :حسام حسن أفضل من يستغل الاسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق على قوة المهاجمين فى الفترة التى لعب فيها و أبرزهم عبد الحليم على و وليد صلاح عبد اللطيف وجمال حمزة وأيضا حسام حسن .

وقال الملقب بالأميراطور فى لايف عبر صفحة الخليج 365 على الفيس بوك ،أنه عندما كان لاعبا كان يسعد بعمل أسيست للاعبين أكثر من إحرازه الأهداف ، مؤكدا أن حسام حسن من أفضل المهاجمين و معه على ماهر فى استغلال الأسيست لإحراز الأهداف مؤكد أنه كان يتعرض من اللوم من بعض مهاجمي الزمالك لتمرير الكرة لاي منهم دون الاخر، وأتبع :" أنه أمر كان يسعدني لأنني كنت دائما اختارا الأفضل والاقرب لإحراز الأهداف".

وقال ان الفريق الأبيض فى الوقت الحالى يمتلك مهاجم قوى و هو مصطفى محمد ، مشيرا إلى بطولة أفريقيا للشباب ساهمت فى ظهوره و تألقه بقوة.

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يحتفل، اليوم الخميس، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 45، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.