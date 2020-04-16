شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان : ثابت البطل صاحب الضوء الأخضر لرحيل التوأم عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر ريان نجم الأهلى السابق عن كواليس رحيل التوأم حسام و إبراهيم حسن عن الأهلى وانتقالهم لصفوف الزمالك .

و قال ريان فى تصريح لـ الخليج 365 أن ثابت البطل حارس مرمى الأهلى السابق و مدير الكرة فى ذلك الوقت هو من منح الثنائى الضوء الأخضر للرحيل إلى نادى أخر و فقا لوجهتهم وقتها ، مشيرا إلى انه لم يعلم ما حدث فى مجلس الإدارة وقتها حتى يتم منح الثنائى الضوء الأخضر للرحيل .

أكد حسام حسن نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى .

وأضاف حسام حسن خلال تصريحات لملعب أون تايم مؤخرا ، أن صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شئ أخر .

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وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال .