شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين نقلوا كرة اليد من المحلية إلى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت كرة اليد فى لفت الأنظار بقوة فى تسعينيات العام الماضى ببطولة كأس العالم للشباب التى استضافتها مصر وتوجت بلقبها عام 1993 مع كتيبة المدرب القدير المرحوم جمال شمس الذى استطاع صناعة جيل جديد من كرة اليد بلاعبين سوبر.

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد تصعيد جمال شمس لتدريب المنتخب الوطنى لكرة اليد الذى أعاد سمعة كرة اليد المصرية بل ونقلها من المحلية إلى العالمية بتحقيق المركز السادس فى كأس العالم للكبار لأكثر من مرة بعد تألق عدد من اللاعبين الذين احترفوا فى أقوى الدوريات العالمية نرصدهم فى التقرير التالى :-



جوهر نبيل

جوهر نبيل

أحد أفضل لاعبى العالم على مستوى الدايرة ، حقق العديد من الألقاب الشخصية سواء مع ناديه الأهلى او مع المنتخب الوطنى منعه قرار اتحاد كرة اليد من الإحتراف فى اوروبا بالرغم من تلقيه العديد من العروض الإحترافية القوية .

يعمل الآن كعضو مجلس إدارة بالنادى الأهلى ويهتم بالألعاب الجماعية وعلى رأسها كرة اليد بعدما أسنده إليه محمود الخطيب لتطويره والعودة من جديد لمنصات التتويج .



سامح عبد الوارث

سامح عبد الوارث

مهندس خط الوسط ولاعب الأهلى الأسبق ، ويعد أحد أفضل لاعبى كرة اليد فى العشرين عاما الماضية ، نجح فى الإحتراف بنادى باريس سان جيرمان الفرنسى وحرمته الإصابة من التألق والإبداع اكثر وأكثر .

حاول مسئولو المنتخب الفرنسى تجنيسه للعب مع منتخب الديوك إلا أنه رفض مفضلا الإستمرار مع المنتخب المصرى .

يمتلك رقم قياسى باسمه بإحراز 15 هدفا فى مباراة واحد أمام رومانيا بكأس العالم وظل الرقم باسمه حتى قام الروسى الكسندر توشكين بكسره بإحراز 19 هدفا فى مباراة واحدة

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احمد بلال

أحمد بلال

بدأ حياته الكروية بنادى الاوليمبى السكندرى وتألق مع المنتخب الوطنى بصورة كبيرة حتى حصل على عميد لاعبى العالم واحترف فى العديد من الأندية القطرية والتركية والنمساوية .

خاض مع المنتخب المصرى العديد من البطولات وشارك فى اولمبياد اتلانتا 1996 ، وحصل على المركز الرابع بكأس العالم بفرنسا عام 2003 فى إنجاز تاريخى لهذا الجيل ولولا الظلم التحكيمى الذى وقع على الفراعنة فى الدور قبل النهائى أمام فرنسا البلد المنظمة لتأهل المنتخب وقتها إلى نهائى البطولة .



احمد العطار

أحمد العطار

صاحب اليد الذهبية كما كان يلقبه خبراء اللعبة وقتها ، لعب فى نادى الزمالك ، وطلبه برشلونه الأسبانى للإحتراف أربع مرات إلا أن حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد ىنذاك كان يوصى برفضها خوفا من غرور بعض اللاعبين على زملائهم مما حرم جيل كامل من الإحتراف بأكبر الأندية الأوروبية .

عمرو الجيوشى

عمرو الجيوشى

ظهير أيسر المنتخب الأوليمبى ونادى الاوليمبى السكندرى ، اشتهر أيضا بنجاحه فى خطف الكرات من المنافسين ، ويعد صاحب اسرع الهجمات المرتدة ، نجح أيضا فى إحراز عدد من الأهداف المؤثرة بالرغم من دوره الدفاعى ، وقاد الجبهة اليسرى للمنتخب طوال حقبة التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة .