شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: معلول أفضل محترف فى الدورى.. وبوطيب لم يضف للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، أن التونسى على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر أفضل المحترفين بالدورى المصرى لما قدمه مع الأهلى منذ قدومه.

وأضاف محمد عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، أن اللاعب المغربى خالد بوطيب محترف الزمالك الذى فسخ عقده مؤخرا مع الأبيض لم يقدم جديدا مع القلعة البيضاء.

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وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين الأندية بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.