هدف لا ينسى.. جدو يقود الفراعنة للتتويج ببطولة أمم أفريقيا 2010

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد محمد ناجى جدو، مهاجم الأهلى والجونة السابق، المنتخب الوطنى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2010 التى أقيمت بأنجولا بعد الفوز فى المباراة النهائية على حساب غانا بهدف قاتل.
بدأ المنتخب الوطنى البطولة بتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات بتحقيق الـ9 نقاط من الفوز فى ثلاثة لقاءات، ليقع الفراعنة أمام الكاميرون فى دور الثمانية ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلتقى مع الجزائر فى الدور نصف النهائى من البطولة ويقسو عليه بالفوز برباعية نظيفة ليتأهل للنهائى ليواجه غانا.
وتأتى المباراة عبارة عن سجال بين المنتخبين نظرا لتخوف الفريقين من بعضهما البعض، حتى تأتى الدقيقة 86 من عمر اللقاء لتعلن عن هدف الفوز والحسم للمنتخب الوطنى عن طريق محمد ناجى جدو أفضل بديل فى البطولة الذى يحرز لقب أيضا هداف البطولة برصيد 5 أهداف.
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