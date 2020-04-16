شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للأندية: "مفيش دولة فى العالم ألغت الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مسئولو اتحاد الكرة على خطابات عدد كبير من أندية القسمين الثانى والثالث بشأن إلغاء الدورى هذا الموسم، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا وعدم وضوح الرؤية حول مصير الدورى.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الجبلاية ترفض إلغاء الدورى وتتمسك باستمراره، موضحا أنه لا يوجد فى دولة فى العالم أعلنت إلغاء الدورى هذا الموسم حتى يعلن اتحاد الكرة المصرى إلغاء الدورى هذا الموسم، خاصة أن أزمة كورونا عالمية ولا تخص مصر فقط.

وتلقى اتحاد الكرة عددا كبيرا من الخطابات من أندية القسم الثانى، وعلى رأسها أندية سوهاج وأسيوط وأبو تيج وتليفونات بنى سويف وغيرها، تطالب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بإعلان إلغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، بسبب تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية حول موعد عودة الدورى فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو ما يكبد الاندية أعباء مالية إضافية.

كما طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، عقد جلسة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى من أجل من مناقشة الوضع الحالى وفرص عودة مسابقة الدورى العام للاستئناف، والسيناريوهات التى يضعها اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

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ووضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة إلغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى تصفيات أمّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل وكذلك مباريات نصف النهائى بدورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقية، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة فى منح فرصة لانتهاء الموسم الجارى حتى شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، على ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر على أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، فى ظل الراحة السلبية التى يحصل عليها اللاعبون حاليا .