شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لتولى القيادة الفنية لخلافة معين الشعبانى، المدير الفني الحالى لباب سويقة، والذى اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتى كان آخرها خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

وكشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

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وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية، "كارتيرون مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي".

وأضاف رئيس الزمالك، "الفرنسي مدير فنى متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".