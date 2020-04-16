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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يستقر على استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الجديد، فايلر يرفض عودة "ظهير" الصفاقسي التونسي للأهلي فى الصيف.

اتحاد الكرة يستقر على استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم الجديد

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استمرار قائمة الـ30 لاعبا لكل ناد فى الموسم الجديد كما هو الحال هذا الموسم، دون التقيد بمواليد سن سواء 97 أو 98 على أن يكون من حق كل ناد قيد 30 لاعبا بحد أقصى فى الموسم الجديد.

فايلر يرفض عودة "ظهير" الصفاقسي التونسي للأهلي فى الصيف

رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عودة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" المُعار لنادى الصفاقسى التونسى بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهود الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة: لا مساس باعتبار اللاعب الفلسطينى "محلى" فى الموسم الجديد

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا مساس لاعتبار اللاعب الفلسطينى فى الدورى المصرى على أنه لاعب محلى فى الموسم المقبل، خاصة أن الأمر سارى منذ قديم الأزل ولا يوجد ما يستدعى تغييره فى السنوات المقبلة.

الإسماعيلى يتخذ عدة قرارات بشأن المستحقات وتخفيض الرواتب والأجانب

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أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بنادى الإسماعيلى، أن إدارة النادى اتخذت عدة قرارات، منها دراسة صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية، وذلك حتى تظهر بوادر لموقف النشاط الرياضى فى مصر المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الأهلي يرفض التعاقد مع حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك

أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برفض التعاقد مع التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، عقب هروبه من الفريق الأبيض مؤخراً.

اتحاد الكرة يغلظ العقوبات في لائحتي شئون اللاعبين والانضباط

تناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، تعديل لائحة لجنتى شئون اللاعبين ولجنة الانضباط بالجبلاية، بهدف توقيع عقوبات نسبية على اللاعبين فى الموسم المقبل 2020 / 2021 .

الأهلي لـ وليد أزارو: "شوف مصلحتك.. فايلر مش عايزك"

حسم النادى الأهلى مستقبل المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي.