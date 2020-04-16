شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلى فى ضم كينو بالانتقالات الصيفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تتداول أنباء حول رغبة الأهلى فى ضم البرازيلى كينو، لاعب فريق بيراميدز المُعار لنادى الجزيرة الإماراتى لنهاية الموسم الجارى، وتجددت هذه الأنباء خلال الأيام الماضية، وربط البعض بين إمكانية ضم كينو وبين اقتراب رحيل رمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى، والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوربا.

وزادت التكهنات حول إمكانية دخول الأهلى فى مفاوضات لضم كينو بعدما أعلن اللاعب تفضيل العرض الأهلاوى حال تقديمه عن أى عرض مصري آخر، وتحديداً من الزمالك المنافس التقليدى للأهلي.

مصدر فى الأهلى، قال لـ"الخليج 365"، إن كينو غير مطروح على إدارة النادى حالياً، وليس فى حسابات الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، لكن التفكير فيه مُستقبلاً قد يكون وارداً إذا ما طلب رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأوضح المصدر أن كينو عانى من إصابة قوية فى الموسم الماضى مع ناديه الإماراتى ربما تسببت فى تراجع مستواه بعدما أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، لذا سيكون التفاوض معه مرتبطاً بمدى قدرته على استعادة مستواه الرائع الذى كان عليه مع بيراميدز بجانب رغبة فايلر فى ضمّه، فضلاً عن المبلغ الذى سيطلبه بيراميدز للاستغناء عنه فهذه كلها أمور سيكون لها دور كبير فى ضم كينو للأهلي.

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وتحدث كينو خلال تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة" قائلاً، "خرجت من البرازيل إلى بيراميدز، وكنت أريد خوض تحديات أخرى فى أماكن مختلفة، ولكنى فضلت التجربة فى نادى الجزيرة الإماراتى، كان لدى أكثر من عرض قبل مجيئى إلى بيراميدز واتفقت مع الوكيل على الحضور الى مصر.

أضاف، الدورى المصرى يشهد منافسة كبيرة ولا توجد فوارق قوية بين الأندية، وهو لا يختلف كثيرًا عن الدورى البرازيلي، بل المصرى أقوى فى الالتحامات البدنية، وإمكانيات اللاعب المصرى عالية فنيًا، ولعبت ضد كل الفرق فى مصر و أفضل مباراة قدمتها فى الدورى المصرى كانت ضد الأهلي.

وعلق كينو على مفاوضات الأهلى والزمالك لضمه : "لم يصل شيء إلى وكيلي، هذا الكلام جديد على ولم يحدث، قد تكون بين أطراف أخرى و لدى عقد مع بيراميدز، وأهم شيء تفكيرى فى عملى و بالنسبة لى هما فريقان كبار،ولكنى أفضل الأهلي، وبطبيعة الحال بيراميدز صاحب القرار "

فيما رحب بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات كينو مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب، وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الاتجاه الحالى يسير نحو الموافقة على العرض الأنسب الذى سيقدم لللاعب فى فترة الانتقالات من أجل تجديد إعارته للجزيرة الأماراتى أو أى ناد أخر يرغب فى ذلك، أو بيعه بصفة نهائية، وذلك لصعوبة سداد راتب اللاعب البرازيلى والذى يتخطى "سقف" بيراميدز فى الوقت الحالى.