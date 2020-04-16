شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرحب بتقليص عدد الأجانب فى الدورى بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسؤولو نادى إنبى، بالاتفاق مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، بتقليص عدد الأجانب فى منافسات الدورى المصرى بالموسم المقبل، فى ظل بحث اتحاد الكرة عن تقليص عدد الأجانب المسموح بهم لكل فريق فى الموسم الجديد.

ويرغب إنبى فى منح فرص أكبر لناشئى الفريق البترولى بالموسم الجديد لمواصلة تصعيد المواهب التى يمتلكها النادى البترولى فى قطاع الناشئين، لذا يرى مسؤولو النادى البترولى أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى بكل فريق سيمنح فرصة أكبر للاعبين المحليين.

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فيما شدد حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، على أنه لن يفرط فى أى لاعب من القوام الأساسى للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم المدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد والظهير الأيمن على فوزى، وقال طولان، فى تصريحات تليفزيونية، "لن أوافق على رحيل أى لاعب النادى فى احتياج لخدماته الفنية مهما كان المقابل المادي"، مضيفا: "إنبى كان يعانى فى المواسم السابقة، بسبب بيع نجومه، مما أثر بشكل كبير على النتائج ووضع إنبى فى بطولة الدوري" .

وأضاف، "يجب أن نحافظ على اللاعب الذى يحتاجه الفريق. هذا هو الأسلوب الذى نتبعه، بأن يبقى اللاعب معنا مهما كانت العروض، ولا مشكلة فى رحيله بعد انتهاء تعاقده" مضيفا ان الفريق البترولى لا يستحق هذه المكانة ويجب ان نتعلم الدرس.

وعن التعاقد مع صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، قال طولان، "علاقاتى جيدة بمسؤولى الأهلى ولكن لم يعرض على أحد صالح جمعة، ولم يتحدث معى أحد بشأنه"، مؤكداً أن "صالح جمعة، لاعب مميز ويتمناه أى نادٍ"، وارتبط اسم بعض لاعبى انبى فى الفترة الماضية بالانتقال إلى أى من ناديى الاهلى والزمالك.