استهجن “جياني إنفانتينو” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، النقاش الدائر حول سؤال “متى تعود كرة القدم”، من أجل استئناف جميع المسابقات في كل دول العالم، اثناء حواره في فيديو مباشر على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، رفقة النجم البرازيلي السابق “رونالدو نازاريو”.

وشدد “إنفانتينو”، انه لا مجال لاستئناف كرة القدم من جديد في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأولوية في اللحظات الحالية تذهب لصحة البشر، من أجل الحفاظ عليهم، ولا توجد مسابقة او اي بطولة في العالم اهم من صحة وحياة الانسان.

رئيس الفيفا يُعبر عن غضبه من سؤال “متى تعود كرة القدم”

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “الوضع أصبح خطير للغاية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، ورغم ذلك فإن بعضهم يتحدث عن تاريخ استئناف النشاط الرياضي من جديد!”.

وأضاف: “لا نستطيع أن نعرض حياة الآخرين للموت من أجل كرة القدم، لا يُمكننا فعل ذلك. صحة البشر أولى وأهم من أي شيء آخر”.

Advertisements

واختتم إنفانتينو حديثه، قائلاً: “يمكننا العودة إلى الملاعب من جديد، واستئناف كافة المسابقات الكروية، عندما تسمح لنا السلطات المُختصة والمعنية بالأمور الصحية حول العالم بذلك”.

ما يشير إلى أن مناقشة اي إجراءات لمنح الإتحادات القارية والوطنية الضوء الأخضر، للعودة إلى تنظيم المقابلات واستئناف المسابقات من جديد في الوقت الحالي هي فكرة مستحيلة، في ظل استمرار مخاطر فيروس كورونا.

يذكر ان “إنفانتينو”، قد أكد في بيان رسمي عبر الفيديو في وقت سابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينتظر تقارير من الجهات المسؤولة عن الصحة من أجل تحديد موعد استئناف النشاط الكروي، وذكر انهم لن يجازفوا باي قرار يعرض صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير للخطر، وقال: “سيكون من غير المعقول إجبار المسابقات على الاستئناف إذا لم تكن الأمور آمنة بنسبة 100٪”.