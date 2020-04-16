انت الان تتابع أسطورة ليفربول يكشف سر تميز الفريق مع كلوب وتحوله إلى "ظاهرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

يرى ستيفين جيرارد، أسطورة ليفربول وقائده السابق، أن الفريق الآن لا يمتلك لاعبين مهرة فقط، بل "وحوشا على مستوى العقلية".

وعقب الفوز بدوري الأبطال، جمع الريدز 97 نقطة في الموسم الماضي، ولم يحالفه الحظ في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الجاري فاز الفريق بـ27 مباراة من أصل 29، متقدما بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه على الصدارة، بجانب حصد لقب مونديال الأندية.

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وقال الأسطورة جيرارد: "الفريق يتحسن ويصبح أكثر قوة. هم الآن يمتازون بالقوة العقلية في كل الخطوط. الفريق بأكمله من اللاعب رقم 1 حتى رقم 28، جميعهم نجوم وأقوياء بدنيا وفنيا وعقليا. جميعهم يمتازون بنفس الصفات".

وأضاف مدرب رينجرز الاسكتلندي: "أنا متحمس للغاية لمشاهدتهم في السنوات المقبلة. أعتقد أن الفرصة أمامهم ليكونوا فريقاً تاريخياً لليفربول يحقق الكثير من النجاحات. وهذا ما نريده جميعا كمشجعين لليفربول".

وأتم قائد منتخب إنجلترا السابق: "الفريق بات ظاهرة في السنوات الأخيرة. لسوء لحظ لم يتوجوا بلقب الدوري الموسم الماضي، هذا يظهر إلى أي مدى كان مانشستر سيتي جيدا".