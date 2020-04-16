شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويس يطالب الصحافة بالابتعاد عن موكوكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 طالب قائد ​فريق بوروسيا دورتموند الالماني​، الدولي ​ماركو رويس​ جميع وسائل الإعلام المحلية في بلاده بتجاهل زميله الشاب في الفريق، المهاجم ​يوسوفا موكوكو​ في الاشهر القادمة.

وقال رويس:" هو ملقب بجوهرة دورتموند القادمة بقوة بسبب قدراته التهديفية الاستثنائية، سيكون لاعباً من طراز رفيع،موهبته خيالية، رغم صغر سنه حيث يبلغ 15 عاما فقط، لكني أعتقد أننا سنسدي له خدمة كبيرًا بالتوقف عن الحديث عنه بكثرة من أجل إتاحة الفرصة له للتطور والتقدم كي يكسب موقعه في الفريق في الاشهر والسنوات القادمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويس يطالب الصحافة بالابتعاد عن موكوكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.