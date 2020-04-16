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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايتو يدخل على خط المساعدة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
قام اللاعب الكاميروني السابق صامويل ايتو بلفتة انسانية تجاه شعب بلاده الذين يحاربون تفشي وباء كورونا والذي أثر على مداخيلهم المادية.
وجاء ملخص البيان الذي نشرته مؤسسة إيتو كالآتي:
"قررت مؤسسة صامويل إيتو بالاشتراك مع وكالة الإدارة الرياضية Utopia وشركة Betoo، دعم لاعبي كرة القدم المحترفين الذين حرموا من رواتبهم بسبب هذه الأزمة الصحية في 44 ناديًا في الكاميرون بدوري الرجال ودوري السيدات.
سنقوم أيضًا بمساعدة 50 ألف أسرة من أفقر المناطق من خلال توفير احتياجاتهم الطبية والغذائية لمواجهة الفيروس".
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