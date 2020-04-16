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ايتو يدخل على خط المساعدة لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

قام اللاعب ​الكاميرون​ي السابق ​صامويل ايتو​ بلفتة انسانية تجاه شعب بلاده الذين يحاربون تفشي وباء ​كورونا​ والذي أثر على مداخيلهم المادية.

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وجاء ملخص البيان الذي نشرته مؤسسة إيتو كالآتي:

"قررت مؤسسة صامويل إيتو بالاشتراك مع وكالة الإدارة Utopia وشركة Betoo، دعم لاعبي كرة القدم المحترفين الذين حرموا من رواتبهم بسبب هذه الأزمة الصحية في 44 ناديًا في الكاميرون بدوري الرجال ودوري السيدات.

سنقوم أيضًا بمساعدة 50 ألف أسرة من أفقر المناطق من خلال توفير احتياجاتهم الطبية والغذائية لمواجهة الفيروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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