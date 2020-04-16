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زيدان غاضب من نجوم ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

صب الفرنسي زين الدين ​زيدان​ مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني جام غضبه على عدد من نجوم الفريق بسبب تسريب اتصال أجراه لهم بالفيديو في بداية الشهر الجاري للتنسيق معهم حول استئناف التدريبات والمباريات.

زيدان غضب جدا بعدما علم أن بعض اللاعبين سربوا تفاصيل هذا الاتصال رغم أنه يتناول بعض الأمور الفنية الخاصة للفريق.

وفي تفاصيل المكالمة ان زيدان اتصل بجميع لاعبي الريال بعد فترة من بدء الحجر الصحي بسبب انتشار الذي أجبر الاتحادات على إيقاف وتأجيل كافة الدوريات والبطولات والمنتخبات في أوروبا حاليًا حتى إشعار جديد.

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