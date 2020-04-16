- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان غاضب من نجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
صب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني جام غضبه على عدد من نجوم الفريق بسبب تسريب اتصال أجراه لهم بالفيديو في بداية الشهر الجاري للتنسيق معهم حول استئناف التدريبات والمباريات.
زيدان غضب جدا بعدما علم أن بعض اللاعبين سربوا تفاصيل هذا الاتصال رغم أنه يتناول بعض الأمور الفنية الخاصة للفريق.
وفي تفاصيل المكالمة ان زيدان اتصل بجميع لاعبي الريال بعد فترة من بدء الحجر الصحي بسبب انتشار كورونا الذي أجبر الاتحادات على إيقاف وتأجيل كافة الدوريات والبطولات والمنتخبات في أوروبا حاليًا حتى إشعار جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان غاضب من نجوم ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.