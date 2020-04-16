شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الارجنتين: لم نكن نتوقع الكثير من مونديال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 تناول مدرب منتخب ​الارجنتين​ الحالي ​ليونيل سكالوني​ مشوار منتخب بلاده في المونديال الروسي الماضي 2018 وقال: "التوقعات لم تكن عالية جدًا".

Advertisements وتابع: "كنا نعلم أننا لسنا بالمنتخب الذي يستطيع المنافسة على اللقب إلى جانب تواجدنا في مجموعة صعبة". وأضاف: "المنتخب تاهل بصعوبة الى الدور الثاني ولم نكن قادرين على منافسة منتخبات كبيرة مثل فرنسا وخسرنا امامهم في دور ال 16". وأتم: "تلبية الواجب الوطني شيء اختياري فإذا وافقت على الانضمام عليك أن تؤدي عملك بأقصى مجهود ممكن لأنك لست مجبرًا على اللعب".

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