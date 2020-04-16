شالكه يريد خوض مباريات ودية من دون جمهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

يستعد نادي ​شالكه​ لاقامة مباريات ودية بين فريقين كاملين من اجل العودة لاجواء المباريات والتحضير لقادم المواعيد وذلك من دون جمهور.

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وكد مسؤولو النادي أنه اعتبارا من اليوم سيتم إخضاع اللاعبين لقياس درجة حرارة كل منهم وسيتوجب على اللاعبين لن يبدلوا ملابسهم على حدى كل في غرفة خاصة.

ويعرض على اللاعبين الاختيار من 3 وجبات يتم وضعها قبل باب غرفة خلع الملابس بعد التدريب.

يذكر ان المانيا تعاني في مواجهة كورونا بشكل عام والرياضة بشكل خاص حيث ان كرة القدم وهي التي تملك الشعبية الكبرى في البلاد متوقفة بشكل تام.