سكالوني يكشف الاسباب وراء اخفاق المنتخب في كاس العالم 2018

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ​ليونيل سكالوني​، عن الاسباب التي ادت الى النتائج السيئة للمنتخب في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في روسيا عام 2018 ، وودع الفريق البطولة من دور ال16 بعد الخسارة أمام بطل النسخة فرنسا بنتيجة 4-2.



وفي حديث صحفي قال سكالوني: "لا أعرف هل كانت خيبة امل او لا، لكن التوقعات لم تكن عالية جدا".

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واضاف: "داخل الاتحاد الجميع كان يعلم ان هذا الفريق لن ينجح في المنافسة على اللقب، إلى جانب تواجدنا في مجموعة صعبة".

وتابع: "الارجنتين لم تكن تستطيع مواجهة فرق قوية مثل منتخب فرنسا، ولو تأهلنا للمراحل الإقصائية بنتائج أفضل كانت لتعطينا الثقة، لكنها لم تكن كذلك".

وختم: "حين تستدعى للمنتخب فهذا يكون اختياريا لك وفي حال الموافقة على الانضمام عليك أن تقدم كل مجهود ممكن، لأنك لست مجبرا على اللعب"