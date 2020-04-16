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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكالوني يكشف الاسباب وراء اخفاق المنتخب في كاس العالم 2018 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عن الاسباب التي ادت الى النتائج السيئة للمنتخب في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في روسيا عام 2018 ، وودع الفريق البطولة من دور ال16 بعد الخسارة أمام بطل النسخة فرنسا بنتيجة 4-2.
وفي حديث صحفي قال سكالوني: "لا أعرف هل كانت خيبة امل او لا، لكن التوقعات لم تكن عالية جدا".
واضاف: "داخل الاتحاد الجميع كان يعلم ان هذا الفريق لن ينجح في المنافسة على اللقب، إلى جانب تواجدنا في مجموعة صعبة".
وتابع: "الارجنتين لم تكن تستطيع مواجهة فرق قوية مثل منتخب فرنسا، ولو تأهلنا للمراحل الإقصائية بنتائج أفضل كانت لتعطينا الثقة، لكنها لم تكن كذلك".
وختم: "حين تستدعى للمنتخب فهذا يكون اختياريا لك وفي حال الموافقة على الانضمام عليك أن تقدم كل مجهود ممكن، لأنك لست مجبرا على اللعب"
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