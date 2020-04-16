ديوكوفيتش يساعد مقاطعة بيرغامو الايطالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

تحدث بيتر اسيمبيرغس مدير مستشفيات مدينة ​بيرغامو​ الايطالية مفصحاً عن مساعدات ضخمة تقدم بها المصنف الاول عالمياً لكرة المضرب، الاعصار الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​.



وأكد بيتر أن نولي قدّم تبرع لبيرغامو في ​إيطاليا​ لمساعدتهم في تجاوز جائحة كورونا ولكنه لم يُفصح عن الرقم، والجدير بالذكر أن مقاطعة بيرغامو من أكثر المقاطعات التي تأثرت بالفيروس في العالم.

يذكر أن جميع المنافسات الرياضية في العالم قد تأثرت بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الذي اوقف الفعاليات العالمية واوقع الكثير من الخسائر المالية والبشرية في جميع البلدان.