شكرا لقرائتكم كل هؤلاء اكتشفوا عبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لايختلف اثنان على موهبة عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك ، و قدرته على السيطرة على الكرة داخل الملعب ، وقد بدأ اللاعب فى مركز الجناح وصانع الالعاب تحت رأس الحربة ، ثم تم الاعتماد عليه فى مركز الظهير الأيسر ، و لفت الانظار اليه بعد التألق فى هذا المركز .

وشهدت الايام الماضية ، تصريح مدربى الفريق السابقين ، حيث تسابق كل منهم فى الاعلان انه صاحب اكتشاف عبدالله جمعة فى الجبهة اليسرى .



ايمن عبد العزيز

قال أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك السابق، إنه أول من اقترح على عبد الله جمعة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض اللعب بمركز الظهير الأيسر، من أجل الاستفادة من سرعات انطلاقاته من الخلف.

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وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية "لا أريد المزايدة في هذا الأمر خاصة وأن البعض قال إنه من اكتشف توظيف عبد الله جمعة بمركز الظهير الأيسر ولكن يمكن الرجوع للاعب نفسه وسؤاله بهذا الأمر، خاصة وأنني اقترحت عليه هذا الأمر في أحد التدريبات".



امير عزمى

كشف أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق السابق أنه صاحب توظيف عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ، مضيفاُ "هناك من نسب ذلك لنفسه ولكن هذا خطأ ورغبت في توضيح تلك النقطة فقط" ، وأشار: "لن استمر في الحديث عن عملي وعن ما فعلته كثيرا ولكن كان يجب توضيح تلك النقطة، وكل واحد لازم ياخد حقه".



جروس

من قبل اعلان امير عزمى و ايمن عبد العزيز ، عن توظيفهما لعبدالله جمعة ، كان جروس المدير الفنى السابق للفريق ، قرر قيادته للجبهة اليسرى فى مباراة الإنتاج الحربى اليوم ضمن الأسبوع الـ 14 ضمن التشكيل الأساسى وليس كبديل ، وجاء قراره لوجود عجز فى مركز الظهير الأيسر بالزمالك وقتها حيث يتواجد الثنائى بهاء مجدى والصاعد أحمد فتوح وتعرض الأول لإصابة ستبعده عن الملاعب لقرابة أسبوعين مقبلين وأبدى المدرب السويسرى وكذلك عدم قناعته الكاملة بمستوى فتوح فى المباريات السابقة ، لذلك اعتمد على جمعة فى الجبهة اليسرى حينها .