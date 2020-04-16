شكرا لقرائتكم حازم إمام لـ اليوم السابع : طه بصرى صاحب نقطة انطلاقتى.. وشخصيتى الانطوائية أنهت احترافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر أن الراحل طه بصرى أحد علامات الزمالك صاحب الدفعة الأولى فى مشواره بمرحلة الشباب عندما كان مدربه فى ذلك الوقت .

و أشار حازم إمام خلال تواجده على لايف على صفحة اليوم السابع أن الإنطواء و إرتباطه بالحياة الإجتماعية سبب فى عدم إستكماله مشوار الإحتراف الخارجى عندما كان فى أودينيزى الإيطالى ، مؤكدا أنه كان قاب قوسين او أدنى من الإنضمام إلى أياكس الهولندى .

و قال حازم إمام أنه فخور الفترة التى قضاها فى نادى الزمالك و البطولات التى حققها مع الفريق سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى .

يعد حازم إمام من النجوم التى يجتمع على عشقها نجوم الأهلى والزمالك فى آن واحد لما يمتلكه من خفة روح وأخلاق عالية داخل المستطيل الأخضر عندما كان لاعبا و خارجه بعد الإعتزال .

لم يقتصر مشوارحازم إمام فى الكرة على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

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نال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل له.