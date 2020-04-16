شكرا لقرائتكم الترجي التونسي يحاول خطف كارتيرون من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من أجل تولي القيادة الفنية للمكشخة وخلافة معين الشعباني، المدير الفني الحالي لباب سويقة، والذي اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتي كان آخرها خروح الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

أكدت صحيفة "الشروق" التونسية، أن كارتيرون يعد أبرز المرشحين لقيادة الترجي باتريس كارتيرون نظرًا لما حققه مع الزمالك حتى الآن، مؤكدة أن من أهم أسباب تفكير الترجي في التعاقد مع كارتيرون قدرته وبراعته التكتيكية والتي أظهرها خلال مبارياته أمام بطل تونس سواء أثنا توليه تدريب الأهلي والزمالك أو الرجاء المغربي.

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أوضحت الشروق، أن إدارة الزمالك لم تحسم التجديد مع كارتيرون نظرًا لاقتراب نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحقق كارتيرون لقبي السوبر المحلي والإفريقي في موسمه الأول مع الزمالك على حساب الأهلي والترجي على الترتيب، كما تمكن من قيادة الفريق الأبيض نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.