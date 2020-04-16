شكرا لقرائتكم تقارير مغربية تكشف عرض الـ1.5 مليار من الزمالك لضم أشرف دارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الزمالك قدم عرضًا وصفته بـ"المغري" إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي لضم مدافعه أشرف دارى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقال موقع " le360سبور" المغربي أن إدارة الزمالك تواصلت مع وكيل مدافع الوداد بعدما أبدى النادى اقتناعه بإمكانيات اللاعب لتدعيم الدفاع الأبيض في الموسم الجديد.

وقال التقرير أن الزمالك قدم عرضا بمبلغ مالي يفوق مليار ونصف المليار سنتيم أي ما يعادل 1.5 مليون دولار لوكيل المدافع الودادي، في ظل المستويات الرائعة التي قدمها رفقة النادي الأحمر قبل أن تبعده الإصابة في الركبة التي تعرض لها في الديربي أمام الرجاء لفترة طويلة، حيث خضع لجراحة مؤخرا ويخوض حاليا مرحلة التأهيل من أجل العودة للملاعب مرة أخرى فور استئناف المسابقات سواء كانت المحلية أو القارية في ظل توقف الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت التقرير أن داري كان من المقرر أن يطير إلى قطر لمواصلة علاجه بعد هذه المرحلة، غير أن تعليق رحلات الطيران حال دون سفره، وأشاد الموقع المغربي بداري الذي وصفه بأنه من اللاعبين الشباب البارزين في فريق الوداد، كما كان يعزز صفوف المنتخب الأولمبي، وتلقى دعوة أيضا من الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للمحليين في مباراتين أمام الجزائر.

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وارتبط اسم الزمالك بثنائي الوداد محمد الناهيري ووليد الكرتي في وقت سابق قبل أن يدخل اسم أشرف داري في القائمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي الطرف الآخر سيلتقى الوداد مع الأهلي بعد استئناف البطولة المؤجلة حاليًا لأجل غير مسمى.