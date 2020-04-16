جيرارد يهاجم رابطة الدوري الاسكتلندي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز يوم الخميس التصويت على إلغاء الدرجات الأدنى في دوري كرة القدم في اسكتلندا وطالب بفتح تحقيق في الأمر.
وصوت 42 ناديا محترفا على مقترح لرابطة الدوري الاسكتلندي بإلغاء الموسم بشكل فوري في الدرجات الأدنى بينما سيتم الانتظار للبت في أمر الدوري الممتاز حين التأكد من أنه لا يمكن استكمال الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت الرابطة فوز دندي يونايتد وريث روفرز وكوف رينجرز بألقاب الدرجات الثانية والثالثة والرابعة على الترتيب.
ولن يلغى الدوري الممتاز، الذي يتصدر ترتيبه سيلتيك بفارق 13 نقطة عن رينجرز، حتى 23 أبريل على الأقل وهو أقرب موعد يقبل به الاتحاد الأوروبي (يويفا) لإلغاء الموسم حتى تتجنب الدول إمكانية حرمان أنديتها من المشاركة في المسابقات الأوروبية.
وقال جيرارد لمحطة (سكاي سبورتس) : تبدو رابطة الأندية الاسكتلندية في حالة فوضى تامة. توجد الكثير من الاتهامات والشكوك والأسئلة ويجب السماح بإجراء تحقيق مستقل لضمان النزاهة والشفافية.
وقال مردوخ مكلنان رئيس الرابطة إنه يشعر "بالرضا التام" عن تصرف الرابطة خلال هذه المرحلة، وذكر رينجرز الأسبوع الماضي إنه يملك دليلا "يثير مخاوف" حول عملية التصويت.
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