اجتماعات لويفا الأسبوع المقبل لبحث وضع الكرة الأوروبية في ظل كورونا

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يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اجتماعات عبر تقنية الاتصال بالفيديو الأسبوع المقبل لمواصلة البحث في مصير مسابقاته المعلقة حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، أبرزها اجتماع مع الاتحادات الوطنية وآخر للجنته التنفيذية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وأوضح ويفا الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، انه سيعقد الثلاثاء المقبل "جلسة اطلاعٍ للأمناء العامين للاتحادات الـ55 الأعضاء"، ستخصص للبحث "في التطورات المتعلقة بالبطولات الوطنية والمسابقات الأوروبية" لاسيما دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيلي ذلك "اجتماع للجنة التنفيذية للويفا عبر تقنية الاتصال بالفيديو الخميس 23 حزيران/يونيو"، سيخصص لتقييم الوضع الراهن و"مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتأثير الجائحة على كرة القدم الأوروبية".

وأوضح ويفا انه سيصدر بيانا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية "في حال كان ذلك ضروريا"، علما بأنه من المقرر ان يعقد الأربعاء أيضا اجتماعا حدد موعده سابقا، مع رابطة الأندية الأوروبية وممثلين لللبطولات المحلية.

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وتسبب "كوفيد-19" بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم، من دون ان يستثني ذلك الغالبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت الى أجل غير مسمى. كما اضطر الاتحاد القاري الى تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل.

وأعرب ويفا عن أمله في ان يتيح تأجيل بطولة المنتخبات، المجال أمام استكمال البطولات الوطنية لموسم 2019-2020، علما بأن تحديد أي موعد لعودة المنافسات الى أرض الملعب لا يزال غير ممكن، وسيرتبط بالدرجة الأولى بتطورات الوضع الصحي في الدول المعنية.

وأبدى رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في تصريحات سابقة، رغبته في إنهاء الموسم في مختلف البطولات الوطنية بحلول 30 حزيران/يونيو، محذرا من ضياع الموسم الحالي بالكامل في حال عدم التمكن من معاودة المباريات في نهاية الشهر المذكور.

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